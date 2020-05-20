Колишня учасниця групи «ВІА-Гра» Тетяна Котова вразила шанувальників словами про те, що стала жертвою шахраїв

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«МЕНЕ РОЗВЕЛИ В ІНТЕРНЕТІ НА ЗЙОМКУ 🙈 НОВИЙ ВИД ШАХРАЙСТВА‼️ Я звикла до різних видів зйомок: творчим, для брендів, для журналів і робочих проектів зовсім не очікувала шахрайства в цій області», - зазначила вона.

При цьому, стверджує Котова, все починалося стандартно: підбору луків, узгодження образів і референсов. Але потім вона відчула недобре.

«…прохання шахраїв ставали все менш логічними. Вони постійно намагалися мене роздягнути: то одягни колготки на голе тіло, то повернися попою в стрінгах. Останньою краплею стала прохання зробити відео з оголеною груддю, прикрившись собакою. Та ще й груди може вивалитися - так, на думку лже-фотографа, буде навіть цікавіше 😤 тут я розлютилася!» - підкреслила вона.

А після того, як шахраї отримали всі пікантні знімки зірки, розповіла Котова, її просто кинули у чорний список.

«І ось коли всі луки були зібрані (а це не одну годину моєї кропіткої роботи), укладання і макіяж зроблені, а шахраї отримали вже всі бажані матеріали, то вони просто мене заблокували і ніякої зйомки звичайно не відбулося! 😡Сказати що я в люті - нічого не сказати. Я звинувачую себе за довірливість і дурість, що не перевірили ні я, ні моя команда, адже вони написали моєму менеджеру, яка не запідозрила нічого поганого, побачивши послужний список і кейси. Мені було важко написати тут про цю помилку, так як це звичайно неприємно», - йдеться в тексті повідомлення.

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