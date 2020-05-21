Погода в Україні 21 травня продовжить дивувати, невеликі зливи накриють ряд областей

Як повідомляє Politeka, про це йдеться в прогнозі Українського гідрометеорологічного центру в Facebook.

«21 травня у південній частині та Приазов'ї короткочасні дощі, на решті території без істотних опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м / с. Температура вночі 4-9, у західних та північних областях 1-6 тепла, на поверхні грунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3, вдень в Україні 13-18 тепла», - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, синоптики попередили українців про прийдешні заморозках.

«21-23 травня вночі у західних, 21 травня також і в північних областях на поверхні грунту, в Карпатах місцями і в повітрі заморозки 0-3 (І рівень небезпеки, жовтий). 21 травня в більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки», - підкреслюється в тексті повідомлення.

Як повідомлялося раніше, синоптик Наталка Діденко також прогнозує похолодання вночі. За її словами, стовпчик термометра досить сильно «впаде» 22 і 23 травня при проясненнях в нічні та ранкові години на Півночі, Заході і в Центрі України.

Нагадаємо, синоптики дали аномальний прогноз на літо, що чекає українців: «Такого раніше не спостерігалося».

Як повідомляла Politeka, стихія обрушилася на Київ, з'явилися кадри руйнувань.

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