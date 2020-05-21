Погода в Украине 21 мая продолжит удивлять, небольшие ливни накроют ряд областей

Как сообщает Politeka, об этом говорится в прогнозе Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

«21 мая в южной части и Приазовье кратковременные дожди, на остальной территории без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м / с. Температура ночью 4-9, в западных и северных областях 1-6 тепла, на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3; днем в Украине 13-18 тепла», - говорится в сообщении.

Вместе с тем, синоптики предупредили украинцев о грядущих заморозках.

«21-23 мая ночью в западных, 21 мая также и в северных областях на поверхности почвы, в Карпатах местами и в воздухе заморозки 0-3 (И уровень опасности, желтый). 21 мая в большинстве районов восточных, Одесской, Николаевской и Запорожской областей чрезвычайный уровень пожарной опасности», - подчеркивается в тексте сообщения.

Как сообщалось ранее, синоптик Наталья Диденко также прогнозирует похолодание ночью. По ее словам, столбик термометра достаточно сильно «упадет» 22 и 23 мая при прояснениях в ночные и утренние часы на Севере, Западе и в Центре Украины.

Напомним, синоптики дали аномальный прогноз на лето, что ждет украинцев: «Такого раньше не наблюдалось».

Как сообщала Politeka, стихия обрушилась на Киев, появились кадры разрушений.

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