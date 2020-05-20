Знаменита українська травесті-діва Монро потішила шанувальників фото зі зйомок шоу

Зірка з'явилася в короткому рожевому платті з мереживом, передає Politeka.net. На ноги діва натягнула колготки в сіточку, а чорні лакові босоніжки підкреслили довжину струнких ніжок.

На одному з фото артистка доповнила образ блискучими аксесуарами.

В пості Монро розповіла про те, як в її голові "засідають" різні пісні: в минулий раз композиція Алли Пугачової, а в цей - Тіни Кароль.

Також актриса розкрила тему закінчення карантину. За словами зірки, відкриваються літні майданчики ресторанів, а деякі люди вже будують плани на подорожі влітку.

"Ми ж плануємо Мінськ або Вроцлав. Свисните, пліз, коли вже можна буде, тільки без обов'язкового карантину в 14 днів по приїзду😍 Мінськ люблю ніжно, Вроцлав багато хто вважає найкрасивішим містом у Польщі", - написала Монро.

Крім того, зірка повідомила, що в YouTube змінився алгоритм підрахунку переглядів.

"Тому заглядаєте на сторінку улюбленого блогера, щоб не пропустити нове відео🙏😍 І на кінець, серед кінців, ми нарешті знайшли кінець. Яке фото: 1 або 2¿ Таким ідіотським опитуванням зазвичай підвищують активність поста🙈😆 Мені подобаються всі😍 Я ж Богиня кухні і Королева YouTube😋 Мур!", - написала травесті-діва.

За три години пост зібрав понад 1000 лайків та багато коментарів.

"За Вроцлав можу сказати - один з найкрасивіших👌 дуже колоритний Гданськ 🐠🐚🦀🦐🌊", "На другому фото Світлана Вольнова у кращі роки )))", "Ноги 😍", "Однозначно 2,іконесса💫", "А мені подобаються обидві. На першому фото Ви романтична і ніжна, а на другому загадкова", - написали користувачі мережі.

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