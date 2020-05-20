Відома українська співачка Оля Полякова показала, як зберігає молодість

На фото Оля лежить на кушетці, прикриваючись рушником. На голові у неї була спеціальна шапочка для волосся, а по щоці водили спеціальним приладом, який доглядав за шкірою красуні. Полякова у цей момент знімала себе на телефон і була щаслива, що дісталася до салону. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки. Все із-за того, що Полякова опублікувала кадри в сторіс Інстаграма, де немає подібних функцій, але так і хочеться написати: "Королева ночі".

Повідомлялося, що юна дочка Олі Полякової Марія вразила неймовірною красою під час відпочинку на природі.

«Ляляляляляля не знаю як фото підписати», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованих знімках дочка Полякової позує в чорній кофті з принтом вогню, розпустивши довгі волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

Раніше ми повідомляли, що знаменита українська суперблондинка Оля Полякова влаштувала майстер-клас з приготування смачної страви, але потрапила під хвилю критики в мережі.

Після того, як був введений карантин, зірка вирішила залишитися разом з родиною в заміському будинку, звідки активно показує свої тренування разом з тренером і проводить онлайн-чати в прямих ефірах Instagram разом з колегами. Також Оля почала демонструвати особистий топ смачних страв, які любить готувати сама, в цей раз не обійшлося без критики фанатів.

Нагадаємо, Оля Полякова вперше прохопилася про свій діагноз, дочка теж постраждала

А ще Politeka писала, що Полякова в крихітному топі влаштувала дикі танці з дочкою

Також Politeka повідомляла, що Полякова познущалася над відомим українцем у прямому ефірі



