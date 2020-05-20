Известная украинская певица Оля Полякова показала, как сохраняет молодость

На фото Оля лежит на кушетке, прикрываясь полотенцем. На голове у нее была специальная шапочка для волос, а по щеке водили специальным прибором, который ухаживал за кожей красавицы. Полякова в этот момент снимала себя на телефон и была счастлива, что добралась до салона. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты ничего не смогли написать в комментариях или поставить лайки. Все из-за того, что Полякова опубликовала кадры в сторис Инстаграма, где нет подобных функций, но так и хочется написать: "Королева ночи".

Сообщалось, что юная дочь Оли Поляковой Мария поразила невероятной красотой во время отдыха на природе.

«Ляляляляляля не знаю как фото подписать», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных снимках дочь Поляковой позирует в черной кофте с принтом огня, распустив длинные волосы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Ранее мы сообщали, что знаменитая украинская суперблондинка Оля Полякова устроила мастер-класс по приготовлению вкусного блюда, но попала под волну критики в сети.

После того, как был введен карантин, звезда решила остаться вместе с семьей в загородном доме, откуда активно показывает свои тренировки вместе с тренером и проводит онлайн-чаты в прямых эфирах Инстаграм вместе с коллегами. Также Оля начала демонстрировать личный топ вкусных блюд, которые любит готовить сама, в этот раз не обошлось без критики фанатов.

Напомним, Оля Полякова впервые проговорилась о своем диагнозе, дочь тоже пострадала

А еще Politeka писала, что Полякова в крохотном топе устроила дикие танцы с дочерью

Также Politeka сообщала, что Полякова поиздевалась над известным украинцем в прямом эфире



