Популярная украинская исполнительница Оля Полякова удивила поклонников ярким танцем, которому училась вместе с дочерью

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Занимаемся танцами ради хорошего настроения 💃 Хореограф: Максим Ежов. Пробуждаемся, бодримся, разогреваемся! ⚡ Учим самый быстрый бальный танец – квикстеп», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Полякова с дочерью учит танец под крики Ежова, который старается рассказать певице, как правильно двигаться. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«бомбезная», «Я ж потанцевал с тобой ламбаду, если конечно понимаешь о чем я , лол», «Олечка, лучше тебя никого нет», «Классная», «Ольга вы прекрасны», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица Оля Полякова рассказала о конфликте со Светланой Лободой.

Во время разговора по душам с дизайнером Андре Таном и игры "Правда или действие" артистка проговорилась о громком скандале со Светланой Лободой. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Королевы ночи.

Как оказалось их конфликт случился во время церемонии награждения премией от известного украинского глянца "Viva! Самые красивые-2013".

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