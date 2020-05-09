Голливудская актриса Ольга Куриленко, известная своим украинским происхождением и ролью девушки Бонда, сделала скандальное признание

Как сообщает Politeka.net, знаменитость призналась в Инстаграм, что в ней нет "украинской крови". Ее слова вызвали бурное обсуждение в социальной сети.

Ольга Куриленко специально к празднованию 9 мая опубликовала фото маленького сына Александра рядом с картонным танком. Мальчик нарисовал на корпусе звезды, как на советской боевой технике.

"Happy Victory in Europe Day! А для наших с завтрашним Днём Победы!", - подписала снимок "девушка Бонда".

Подписчики поинтересовались в комментариях, кого именно Ольга Куриленко назвала "Нашими"?. Актриса объяснила, что к таким относятся страны, которые входили в СССР и участвовали во Второй мировой войне. А после добавила в комментариях: "Я не украинка, я славянка".

Пользователи раскритиковали Куриленко и обратили внимание, что "славяне" - это не национальность, а этнос. Многие даже пригрозили отписаться из-за такого отношения к украинским корням. В ответ актриса раскрыла подробности своего происхождения:

"Мой тест ДНК показал другие страны. Среди них Россия, Белорусия и Польша", - заявила звезда Голливуда.

Актриса добавила, что не стыдится Украины. В то же время, она признает результаты теста, которые ее саму тоже порядком удивили. Ольга Куриленко подчеркнула, что ее не особо волнует происхождение.

"Национальность определяют по крови ведь правда? Так вот я не 100% украинка. А тест ДНК показал что Украинской крови во мне вообще нет. Сори. Мне вообще-то все равно. Но тест так показал. Я сама удивилась", - написала она своим собеседникам в социальной сети.

Напомним, украинская девушка Бонда отказалась от белья ради жаркого кадра, видно все: «Божественно».

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