Українцям зробили важливе роз'яснення щодо выплат

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду соціального страхування.

Уточнюється, яку допомогу отримають ті, хто усиновить дитину.

Наголошується, допомога по вагітності та пологах виплачується незалежно від того, народилася дитина у родині, або дитину прийняли в сім'ю.

Заява на призначення допомоги при народженні дитини можна надіслати поштою або кинути в ящик управління соціального захисту населення за місцем проживання, роз'яснили в Міністерстві соціальної політики.

Форму заяви можна завантажити за посилання.

Посібник може отримати кожна застрахована особа, яка усиновлює дитину протягом двох місяців з дня його появи на світ, зазначеного у свідоцтві про народження.

Період, за який нараховується виплата, становить 56 календарних днів з дня усиновлення або 70 календарних днів у разі одночасного усиновлення двох і більше дітей, 90 календарних днів - для жінок, віднесених до 1-3 категорії осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Щодо розміру допомоги, то воно обчислюється за загальними правилами - він становить 100% середнього доходу за кожний день перебування у відпустці по вагітності та пологах.

Також в 2020 році всі новонароджені діти отримають додаткову допомогу від держави до грошового допомоги по народженню дитини – оновлений «пакет малюка» (Baby Box). До складу бебі-боксу входить набір базових речей, необхідних для догляду за новонародженим в перші тижні і місяці його життя:



– товари для годування (дитяча пляшечка, пустушка, силіконова соска);

– навчальна література для батьків (книги і брошури по догляду за дитиною);

– косметика по догляду за малюком (присипка, масло, крем, фитосборы для купання);

– гігієнічні засоби (дитячі серветки, пелюшки, підгузники, ватяні диски і палички, ножиці, термометр);

– текстильна продукція (ковдру, спеціальний дитячий матрац, комплект одягу: шапочка, повзунки, сорочечка, боді тощо).

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