Українська виконавиця Гайтана вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганним тілом в сукні з вирізом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ловіть від мене секрет любові «на все життя». Коли чоловік поважає та піклується про свою жінку, а його ставлення до неї кожну хвилину як до найдорожчої перлини, в родині буде шалене щастя і любов на все життя», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Гайтана позує в сукні з вирізом, елегантно демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Аж горить серце у мене від твоїх слів», «розкішний вигляд», «класна, слів немає», «супер красуня», «вау, яка краса», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, українська співачка Гайтана показала весняний настрій

На фото Гайтана позувала тільки в краватці і сорочці, а образ доповнила підборами. Красуня знімала себе на телефон і показала, якими ніжками її нагородила природа. Фото вийшло сонячним і весняним.

"І в мені весна танцює", - написала під фото Гайтана.

Фанати поставили понад 300 лайків за кілька годин і написали кілька коментарів.

Нагадаємо, Гайтана без зайвої скромності потрясла пишним бюстом прямо перед камерою

А ще Politeka писала, що Гайтана зняла ліфчик і засвітила зайве в легкій сукні, фото облетіло мережа

Також Politeka повідомляла, що екзотична Гайтана зняла білизну заради спокусливій фотосесії, особисті кадри