Українська виконавиця Гайтана вирішила порадувати шанувальників і блиснула бездоганним тілом в сукні з вирізом
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Ловіть від мене секрет любові «на все життя». Коли чоловік поважає та піклується про свою жінку, а його ставлення до неї кожну хвилину як до найдорожчої перлини, в родині буде шалене щастя і любов на все життя», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Гайтана позує в сукні з вирізом, елегантно демонструючи бездоганну фігуру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
«Аж горить серце у мене від твоїх слів», «розкішний вигляд», «класна, слів немає», «супер красуня», «вау, яка краса», - пишуть вони.
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На фото Гайтана позувала тільки в краватці і сорочці, а образ доповнила підборами. Красуня знімала себе на телефон і показала, якими ніжками її нагородила природа. Фото вийшло сонячним і весняним.
"І в мені весна танцює", - написала під фото Гайтана.
Фанати поставили понад 300 лайків за кілька годин і написали кілька коментарів.
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