Модель і співачка Соня Євдокименко, яка є онукою легендарної виконавиці Софії Ротару, похвалилася ідеальною талією на прогулянці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Всесвіт говорить з нами тихо - в збігах, в миттєвостях тиші, в природі», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Соня позує в спортивному вбранні, задерши кофту і оголивши ідеальну талію. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Виглядаєш як королева», «інтернаціональна леді», «божественна», «вогонь», «красуня» , «як красиво, вау», «неймовірна краса!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, 19-річна модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, оголила живіт заради ефектного танцю.

У Соні Євдокименко струнка фігура, яку вона постаралсь показати у всій красі. Для цього онука Ротару задерла светр, подтоткнув один кінець, і відкрила свій живіт. В такому вигляді вона почала танцювати всім своїм виглядом показуючи, що це руху королеви танцполу.

На дівчині надітий білий костюм спортивного типу. Судячи з фону, Соня Євдокименко записала відео у себе вдома. На жаль, користувачі не змогли прокоментувати спекотні танці моделі, тому що вона разметила запис у Сториз.

Нагадаємо, гаряча онука Ротару задерла одяг і влаштувала брудні танці.

Також Politeka повідомляла, що онука Ротару влаштувала гарячу тренування перед вікнами.