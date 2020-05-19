Популярна українська виконавиця Настя Каменських підкорила видом на постільному знімку з чоловіком Потапом

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку каналу «1+1» в Instagram.

«Для мене любов – це завжди шанувати, підтримувати, піклується, слухати і чути один одного, відчувати, довіряти і приймати такого, яким є», - розповіла Каменських.

Уточнимо, що на знімку співачка позує на ліжку разом зі своїм чоловіком Потапом під час відпочинку за кордоном.

«Любов це розкіш в наш час. Але те, що я бачу на фото, може бути», «Любов - це Дан і Тіна», «Це так: ❤️Я все одно люблю тебе..Нестерпна надія..Під звуки крапельок дощу..Важко-терпкі в одязі..Я все одно люблю тебе..Сливово-солодким ароматом..Весняним ранком.. і заходом..Тюльпаном.. морем.. циферблатом..Я все одно Люблю Тебе..Емілі Грант», «Ви дуже гарна пара», «райська насолода», - пишуть користувачі мережі.

Як повідомлялося раніше, сонячна українська співачка Настя Каменських поділилася своїм щастям, показавши інтимне відео в компанії свого чоловіка Потапа.

Каменських провела час на карантині цікаво і насичено – знімає влоги, проводить онлайн-тренування і щедро ділитися лайфаками. Співачка зізналася, що після послаблення карантину має намір з подвійним запалом приступити до роботи і вже зовсім скоро порадує шанувальників музичними новинками.

На цей раз вона показала у своєму блозі романтичну історію спогадів співачки, створену з архівних фото з Потапом, відео і великої любові.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

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