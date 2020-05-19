Ось це так...

50-річний російський бодібілдер і танцюрист Тарзан (Сергій Глушко), чоловік співачки Наташі Корольової, похвалився відвертим фото

Знімок він опублікував на своїй сторінці в Instagam. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

На фото Сергій Глушко позує абсолютно голим, вихваляючись свої головною "зброєю" під потоком води в душі. Він тільки трохи прикривається шторкою.

«А ви співаєте в душі?(поставте наголос самі) Всім добра ! Давайте радіти кожному дню», - написав Тарзан.

Знімок викликав ажіотаж у мережі.

«Ось приклад для наслідування, так як накачатися, пощастило ж Наталі з чоловіком», «Ось це ТІЛО🤔🤔🤔🤔🤔🤔ВОГНИЩЕ🔥🔥🔥🔥», «А груди у вас імплантована походу, я б теж собі і попу і не тільки, як якщо б ви», «Справжній чоловік», «Уххххх. Ось так добрий ранок», "Ах, який самець. Дай помацати", «Молодець так виглядає добре в свої роки», "Ось це дааааа", - активно коментують у мережі фото голого Тарзана.

Також у фоловерів бодібілдера виникло питання про те, хто ж фотографував його в такому вигляді.

У мережі припустили, що це могла бути дружина шоумена співачка Наташа Корольова.

Нагадаємо, що Тарзан роздягнувся і показав свою міць прямо на зйомках серіалу.

Як повідомляла Politeka, зарослий Тарзан налякав зовнішнім виглядом, Королевою можна поспівчувати.

Також Politeka писала, що безсоромний Тарзан спустив штани і показав, чим нагородила його природа.