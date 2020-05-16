50-летний российский бодибилдер и танцор Тарзан, муж певицы Наташи Королевой, взбудоражил домашним видео без одежды

В этот раз артист появился в неожиданном комичном виде на новом видеоролике, представленном в социальной сети Инстаграм на его странице. Танцор решил показать всего себя без одежды, потанцевав перед камерой дома, передает Politeka.net.

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...просто хотел напомнить,что буквально сейчас,в 18.00 включайте канал Россия 😃 #тарзан #тарзаншоу

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Так, в этот раз Тарзан похвастался роликом, при этом позировал он в одном лишь белье. Для своего возраста тело артиста очень накаченное и стройное, поэтому поклонники пришли в восторг от такого видео.

«...просто хотел напомнить,что буквально сейчас,в 18.00 включайте канал Россия 😃», - написал под новым постом артист.

Вот что ответили фанаты: «Уберите детей от экрана», «В его возрасте, он отлично выглядит👍», «Залипла🔥», «Молодец, Сергей!!!👏👏👏 так держать!))», «Красиво напомнил!! Теперь точно не забуду», «тоже смотрела раза 3... ❤️👍👍», «Ужас!!!», «На Вас можно смотреть бесконечно!👏👏👏❤️❤️❤️», «Всё нормалёк...,но постель то в 18 можно застелить раз уж выкладываете видосик....🙄», «Ужас ,страшный какой», «Нифига сиськи какие уже Королёва завидует😂».

До этого артист предстал в достаточно необычном виде – в ярко-синих плавках и в дамской шляпе с широкими полями, судя по всему, его жены Наташи Королевой. Причем звезду видно размыто, а сам он стоит достаточно далеко в домашней обстановке возле шкафа.

Шуточный кадр вызвал бурную реакцию в сети:

«No name....😁из альбома " Настроение"», «Все дело в шляпе😉», «Нужна персональная тренировка 💪🏼», «Боже боже», «Хочу такую шляпу😂👍», «Мери Поппинс, до свидания! 😁😁😁😁», «Все дело в шляпе 😉🔥», «Прекрасен ... Эстетически приятно глазу 😄 Люди, будем добрее! Красивое тело всегда хорошо! Сейчас на Вас опять налетят хейтеры😁», «Прекрасен», «О а сколько стоит персональная тренировка?», «Вау, какая шляпа🔥».

Напомним, что Тарзан разделся и показал свою мощь прямо на съемках сериала.

Как сообщала Politeka, заросший Тарзан напугал внешним видом, Королевой можно посочувствовать

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан спустил штаны и показал, чем его наградила природа