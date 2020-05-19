Син легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд покрасувався в «компанії» гарячих красунь

20-річний Преслі Гребер поділився новою фотографією на своїй сторінці в Instagram, передає Politeka.net.

На чорно-білому знімку Преслі розслаблено сидить на дивані і пильно дивиться в камеру. На ньому світла сорочка з цікавим принтом у вигляді пін-ап моделей у відвертих купальниках.

Для того, щоб додати своєму образу більшої недбалості, молодий чоловік розстебнув сорочку, демонструючи на камеру свій оголений торс.

У підписі до фото сам Преслі назвав себе «пляжним хлопчиком».

Шанувальники хлопця прийшли в захват від стильного фото і буквально засипали його лайками та коментарями з компліментами.

Нагадаємо, раніше Преслі викликав бурхливу реакцію в ЗМІ через нове татуювання на обличчі. У п'ятницю, 7 лютого, на своїй сторінці в Instagram зірковий нащадок опублікував свою фотографію, на якій на його обличчі видно татуювання MISUNDERSTOOD («неправильно зрозумів»), зроблена якраз під правим оком.

«Мама, прости», – підписав знімок хлопець.

Він також розмістив відео, на якому зображений процес створення татуювання. Робив її знаменитий нью-йоркський тату-майстер Джонатан Валена, відомий більше як Jon Boy.

Це – не перше татуювання у Преслі. Якщо подивитися на його знімки, то видно, що він вже встиг обзавестися солідним кількістю малюнків на руках, шиї та інших частинах тіла. Так, в минулому місяці хлопець набив татуювання на пальцях у Евана Кіма. На лівому трицепсі у Гербера-молодшого є татуювання з написом Kaia XXIII.

Нагадаємо, син Сінді Кроуфорд понівечив себе до невпізнання: "Мама, прости...".

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