Сын легендарной супермодели Синди Кроуфорд покрасовался в «компании» горячих красоток

20-летний Пресли Гребер поделился новой фотографией на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net.

На черно-белом снимке Пресли расслабленно сидит на диване и пристально смотрит в камеру. На нем светлая рубашка с интересным принтом в виде пин-ап моделей в откровенных купальниках.

Для того, чтобы придать своему образу большей небрежности, молодой человек расстегнул рубашку, демонстрируя на камеру свой обнаженный торс.

В подписи к фото сам Пресли назвал себя «пляжным мальчиком».

Поклонники парня пришли в восторг от стильного фото и буквально засыпали его лайками и комментариями с комплиментами.

Напомним, ранее Пресли вызвал бурную реакцию в СМИ из-за новой татуировки на лице. В пятницу, 7 февраля, на своей странице в Instagram звездный отпрыск опубликовал свою фотографию, на которой на его лице видна татуировка MISUNDERSTOOD («неправильно понял»), сделанная аккурат под правым глазом.

«Мама, прости», – подписал снимок парень.

Он также разместил видео, на котором запечатлен процесс создания татуировки. Делал ее знаменитый нью-йоркский тату-мастер Джонатан Валена, известный больше как Jon Boy.

Это – не первая татуировка у Пресли. Если посмотреть на его снимки, то видно, что он уже успел обзавестись солидным количеством рисунков на руках, шее и других частях тела. Так, в прошлом месяце парень набил татуировки на пальцах у Эвана Кима. На левом трицепсе у Гербера-младшего есть татуировка с надписью Kaia XXIII.

Напомним, сын Синди Кроуфорд изуродовал себя до неузнаваемости: "Мама, прости...".

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