Дети многих звезд идут по стопам своих родителей, строя модельную, актерскую или музыкальную карьеру
Politeka.net узнавала, как выглядят дети знаменитостей сегодня, и чем они занимаются.
Красавица-дочка голливудской звезды Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп пробует себя в модельном бизнесе и в кино. Девушка очень сильно похожа на звездных родителей. Она унаследовала черты лица отца и фигуру матери.
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Дочка актера Уилла Смитта Уиллоу всего 19 лет, но она уже выпустила первый музыкальный альбом. Кроме этого, девочка пробовала себя в модельном бизнесе. Кстати, ее брат, Джейден Смит, тоже хочет быть знаменитым. Он даже снялся в кино со своим отцом.
Дочка двух голливудских актеров Ким Бэсингер и Алека Болдуина Айрленд попробовала себя в роли модели, когда ей было 17 лет. Она появлялась на обложках разных глянцев и быстро прославилась благодаря своему имени. Айрленд сильно старалась уйти от образа матери, но ее все равно постоянно сравнивали с ней.
Дочка Шона Пенна и Робин Райт Дилан Пенн тоже снялась для нескольких журналов. Красотка также встречалась с актером Робертом Паттинсоном, что заставило таблоиды о ней заговорить. Кстати, Дилан росла в маленьком городе, жила обычной жизнью и даже подрабатывала разносчицей пиццы и официанткой.
У Джей Ло двое детей - Эмма и Максимилиан. Им сейчас по 12 лет.
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