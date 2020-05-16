Дети многих звезд идут по стопам своих родителей, строя модельную, актерскую или музыкальную карьеру

Politeka.net узнавала, как выглядят дети знаменитостей сегодня, и чем они занимаются.

Красавица-дочка голливудской звезды Джонни Деппа и Ванессы Паради Лили-Роуз Депп пробует себя в модельном бизнесе и в кино. Девушка очень сильно похожа на звездных родителей. Она унаследовала черты лица отца и фигуру матери.

Дочка актера Уилла Смитта Уиллоу всего 19 лет, но она уже выпустила первый музыкальный альбом. Кроме этого, девочка пробовала себя в модельном бизнесе. Кстати, ее брат, Джейден Смит, тоже хочет быть знаменитым. Он даже снялся в кино со своим отцом.

Дочка двух голливудских актеров Ким Бэсингер и Алека Болдуина Айрленд попробовала себя в роли модели, когда ей было 17 лет. Она появлялась на обложках разных глянцев и быстро прославилась благодаря своему имени. Айрленд сильно старалась уйти от образа матери, но ее все равно постоянно сравнивали с ней.

Дочка Шона Пенна и Робин Райт Дилан Пенн тоже снялась для нескольких журналов. Красотка также встречалась с актером Робертом Паттинсоном, что заставило таблоиды о ней заговорить. Кстати, Дилан росла в маленьком городе, жила обычной жизнью и даже подрабатывала разносчицей пиццы и официанткой.

У Джей Ло двое детей - Эмма и Максимилиан. Им сейчас по 12 лет.

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