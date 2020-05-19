Голлівудська актриса Ніколь Кідман поділилася яскравим фото з повсякденного життя

Свіжі кадри з'явилися у зірки в Instagram, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в білу блузку з незвичайним коміром і бузковий светр. На голові у Кідман був солом'яний капелюшок, а в руках квітка. Волосся актриси було акуратно зібране. Макіяж артистка зробила натуральний, непомітний.

«Травневі квіти», - підписала актриса пост.

За день її фото зібрало майже 220 тисяч лайків. В коментарях шанувальники звернули увагу на природну красу 52-річної актриси і порівняли її з квіткою, яку вона тримає в руках.

«Я бачу, ти любиш природу», «Чудова королева», «Супер», «Ніжна квіточка», «Грація, врівноваженість і краса!», «Ти така красуня», «Так красиво. Ти світишся!», «Ви красива», «Ви красива квітка», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що оскароносна Ніколь Кідман поділилася яскравим знімком зі сміливої фотосесії. Красуня була одягнена в біле плаття з пишними рукавами. Ніколь розстебнула наряд, з якого ледь не випали оголені груди. Своє хвилясте волосся Кідман акуратно зібрала в пучок.

Варто відзначити, що, незважаючи на свій вік, Кідман виглядає приголомшливо. Їй часто дорікають у зверненні до пластичних хірургів, але актриса намагається критиків не слухати.

Нагадаємо, що напівгола Кідман схвилювала пікантними фото: «Розмір вражає».

Як повідомляла Politeka, 52-річна Ніколь Кідман без сорому задерла сукню, засвітивши зайве: «Фантастична».

Також Politeka писала про Джолі, Кідман та інших зірок, які без сорому роздяглися заради інтимних сцен.