Голлівудська актриса Ніколь Кідман поділилася яскравим фото з повсякденного життя
Свіжі кадри з'явилися у зірки в Instagram, передає Politeka.net. Красуня була одягнена в білу блузку з незвичайним коміром і бузковий светр. На голові у Кідман був солом'яний капелюшок, а в руках квітка. Волосся актриси було акуратно зібране. Макіяж артистка зробила натуральний, непомітний.
«Травневі квіти», - підписала актриса пост.
За день її фото зібрало майже 220 тисяч лайків. В коментарях шанувальники звернули увагу на природну красу 52-річної актриси і порівняли її з квіткою, яку вона тримає в руках.
«Я бачу, ти любиш природу», «Чудова королева», «Супер», «Ніжна квіточка», «Грація, врівноваженість і краса!», «Ти така красуня», «Так красиво. Ти світишся!», «Ви красива», «Ви красива квітка», - пишуть користувачі мережі.
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Раніше ми писали, що оскароносна Ніколь Кідман поділилася яскравим знімком зі сміливої фотосесії. Красуня була одягнена в біле плаття з пишними рукавами. Ніколь розстебнула наряд, з якого ледь не випали оголені груди. Своє хвилясте волосся Кідман акуратно зібрала в пучок.
Варто відзначити, що, незважаючи на свій вік, Кідман виглядає приголомшливо. Їй часто дорікають у зверненні до пластичних хірургів, але актриса намагається критиків не слухати.
Нагадаємо, що напівгола Кідман схвилювала пікантними фото: «Розмір вражає».
Як повідомляла Politeka, 52-річна Ніколь Кідман без сорому задерла сукню, засвітивши зайве: «Фантастична».
Також Politeka писала про Джолі, Кідман та інших зірок, які без сорому роздяглися заради інтимних сцен.