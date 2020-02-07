Голлівудська актриса Ніколь Кідман активно веде свій Instagram, а недавнє фото нікого не могло залишити байдужим

Красуня з'явилася в білій сукні з пишними рукавами, пише Рoliteka.net. Ніколь розстебнула наряд, з якого ледь не випали оголени груди.

Актриса вигнулася, на ліжку, щоб продемонструвати свої красиві вигини.

Тонка талія, пишні груди і стегна, гарні стрункі ніжки - фото вийшло і відвертим, і в той же час ніжним.

Ніколь зробила зачіску, закинувши хвилясте волосся назад.

Образ красуні завершив макіяж з соковитими губами і чорними довгими віями.

Зірка позувала на ліжку з білими простирадлами.

"Ледача середа 😉", - підписала знімок Ніколь.

Відомо, що фото було зроблено для журналу Porter.

За 13 годин пост зібрав понад 250 тисяч лайків і багато коментарів.

"Прекрасна", "Королева", "Вау! Мама Мія", "Я ношу це ж плаття!! Ти чудово виглядаєш!", "Чудова", "Ухти, Ніколь, ти така гарна!", "Боже мій! Ти ідеальна. Не забувай про це. ❤", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ніколь Кідман потрапила в об'єктив фотографів, коли відпочивала на пляжі зі своїм чоловіком Кітом Урбаном.

Зірка була в ретро-купальнику ніжного блакитного кольору. Акуратні рюші на ліфі візуально збільшили груди артистки, а плавки з високою посадкою зробили її стрункішою.

Кідман виглядає приголомшливо у 52 роки. Зірка тримає себе у чудовій формі – вона струнка і підтягнута.

Раніше ми писали, що Ніколь Кідман знялася для обкладинки відомого журналу Tatler в образах з нової колекції Dior і Giorgio Armani. Фотографом виступив геній з Нью-Йорка Джек Вотерлот.

Також знаменитість розповіла про свою бабусю, яка дала важливу пораду. Так, родичка Кідман розповіла, що кожній дитині випадає якесь нещастя: важке оточення, випробування, розлучення батьків.

Такі проблеми будуть завжди, але найголовніше, щоб дитину любили і вона не відчувала нестачі любові.

За словами Кідман любов до дітей незбагненна, дуже болюча і надзвичайно радісна

Нагадаємо, що легенда Голлівуду Кідман зважилася на сміливу фотосесію, мережа в ауті: «Змінюється…»

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