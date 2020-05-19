Зірка Голлівуду Дженніфер Еністон зробила відверте зізнання про останній шлюб Бреда Пітта

Про це пише Geo.tv.

Ось вже багато років Дженніфер Еністон неохоче розповідає про своє особисте життя. Але в недавньому інтерв'ю актриса зізналася, що відчувала, побачивши знімки з першого спільного відпустки Бреда Пітта і Анджеліни Джолі.

Тоді ці знімки публікували провідні ЗМІ. За словами Еністон, вона була по-справжньому шокована.

«Я була б роботом, якби сказала, що не відчувала миттєвостей гніву, образи, сорому», – зізналася зірка.

Еністон не сумнівається, що в той момент на її місці ніхто б не зміг впоратися зі своїми почуттями і почати милуватися сімейною ідилією Бреда і Анджеліни. Але минув час, і зірка серіалу "Друзі" змогла з посмішкою нагадати собі: «Те, що не вбиває, робить вас сильніше».

Актриса також розповіла, що призвело до розлучення зоряної пари. Вона припустила, що розбіжності можуть виникнути в будь-якому шлюбі.

«Ви двоє постійно еволюціонуєте, і будуть часи, коли ці зміни зіткнуться. Є різні рівні зростання — і коли ви перестаєте рости разом, саме тоді виникають проблеми», — додала Дженніфер Еністон у спілкуванні з журналістами.

Раніше ми розповідали, що Дженніфер Еністон почала носити обручку, подаровану Бредом Піттом в 1999 році.

Прикраса, вартістю в $500 тисяч, папараці помітили на пальці Еністон під час церемонії "Золотий глобус-2020".

Обізнане джерело з оточення актриси стверджує, що Еністон не знімає це кільце, автором унікального дизайну якого є особисто Бред Пітт.

Те, що Дженніфер Еністон його зберігала стільки років і знову одягла з нагоди зустрічі з Піттом, який, як вона знала, обов'язково повинен бути на "Золотому глобусі-2020", фанати розцінили як готовність зірки "Друзів" відновити роман з Бредом.

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