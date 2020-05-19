Українців чекає новий стрибок комунальних тарифів

На цей раз подорожчає вода. Причому розмір подорожчання не буде однаковим по всій країні. Для кого-то тариф зросте майже на 50%.

Так, з 1 січня 2021 року за подавання та відведення води в різних областях нашої країни доведеться доплатити близько 5 гривень за кубометр. Для приватних споживачів подорожчання становитиме від 11 до 47% в різних регіонах.

У прес-службі "Київводоканалу" розповіли, що жителям столиці після Нового року доведеться платити більше.

Зараз тариф на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення у столиці встановлено на рівні 22,992 грн (у т. ч. ПДВ 3,832 грн) за 1 куб. м, з них:

* 13,440 грн (у т. Ч. ПДВ 2,24 грн) за 1 куб. м водопостачання;

* 9,552 грн (у т. Ч. ПДВ 1,592 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Проте ЗАТ "АК Київводоканал" запропонував у 2021 році встановити тариф у розмірі 27,35 грн (у т. ч. ПДВ 4,56 грн) за 1 куб. м, з них:

* 14,74 грн (у т. Ч. ПДВ 2,46 грн) за 1 куб. м водопостачання;

* 12,61 грн (у т. Ч. ПДВ 2,10 грн) за 1 куб. м водовідведення.

Анонсували підвищення тарифів та в Дніпрі.

КП "Водоканал" заявив про те, що вже з 1 січня 2021 року водопостачання та водовідведення подорожчає на 30%. З нового року вода обійдеться дніпрянам за тарифом 27,99 гривні за кубічний метр. Зараз жителі Дніпра платять за водопостачання та водовідведення в цілому 21 гривню 42 копійки за кубометр.

Попередили про подорожчання і харків'ян.

Згідно з повідомленням «Харківводоканалу», в 2021 році тариф з централізованого водопостачання (холодна вода) для населення зросте на 22,1% і складе 18,6 грн за 1 куб. м. Тариф на централізоване водовідведення (каналізація) для населення зросте на 19,7% і складе 11,03 грн за 1 куб. м.

В Запоріжжі для споживачів, які не є суб'єктами господарювання у сфері централізованого водопостачання та водовідведення з 1 січня 2021 року будуть діяти наступні тарифи:

* централізоване водопостачання - 16,056 грн/м. куб (подорожчання на 11%);

* централізоване водовідведення - 9,276 грн/м. куб (подорожчання на 46,9%).

Як можна побачити, для приватних споживачів подорожчання становитиме від 11 до 47% в різних регіонах.

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