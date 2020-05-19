Украинцев ждет новый скачок коммунальных тарифов

На этот раз подорожает вода. Причем размер подорожания не будет одинаковым по всей стране. Для кого-то тариф вырастет почти на 50%.

Так, с 1 января 2021 года за подачу и отведение воды в разных областях нашей страны придется доплатить около 5 гривен за кубометр. Для частных потребителей подорожание составит от 11 до 47% в различных регионах.

В пресс-службе "Киевводоканала" рассказали, что жителям столицы после Нового года придется платить больше.

Сейчас тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотведения в столице установлен на уровне 22,992 грн (в т. ч. НДС 3,832 грн) за 1 куб. м, из них:

* 13,440 грн (в т. Ч. НДС 2,24 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

* 9,552 грн (в т. Ч. НДС 1,592 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Однако ЗАО "АК Киевводоканал" предложил в 2021 году установить тариф в размере 27,35 грн (в т. ч. НДС 4,56 грн) за 1 куб. м, из них:

* 14,74 грн (в т. Ч. НДС 2,46 грн) за 1 куб. м водоснабжения;

* 12,61 грн (в т. Ч. НДС 2,10 грн) за 1 куб. м водоотведения.

Анонсировали повышение тарифов и в Днепре.

КП "Водоканал" заявил о том, что уже с 1 января 2021 года водоснабжение и водоотведение подорожает на 30%. С нового года вода обойдется днепрянам по тарифу 27,99 гривны за кубический метр. Сейчас жители Днепра платят за водоснабжение и водоотведение в целом 21 гривну 42 копейки за кубометр.

Предупредили о подорожании и харковчан.

Согласно сообщению «Харьковводоканала», в 2021 году тариф по централизованному водоснабжению (холодная вода) для населения вырастет на 22,1% и составит 18,6 грн за 1 куб.м. Тариф на централизованное водоотведение (канализация) для населения вырастет на 19,7% и составит 11,03 грн за 1 куб.м.

В Запорожье для потребителей, которые не являются субъектами хозяйствования в сфере централизованного водоснабжения и водоотведения с 1 января 2021 года будут действовать следующие тарифы:

* централизованное водоснабжение - 16,056 грн/м. куб (подорожание на 11%);

* централизованное водоотведение - 9,276 грн/м. куб (подорожание на 46,9%).

Как можно увидеть, для частных потребителей подорожание составит от 11 до 47% в различных регионах.

Напомним, как изменятся тарифы на коммуналку в Украине, официальное заявление: «Повышение в два раза».

Как сообщала Politeka, коммунальная катастрофа надвигается на Украину, карантин еще аукнется: отключат воду, вывоз мусора остановят.

Также Politeka писала, что украинцам взвинтят тарифы, важное заявление: "цифры в платежках повысятся на..."