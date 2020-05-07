Украинцы обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не повышать коммунальные тарифы

Соответствующая петиция появилась на сайте президента в среду, 6 мая.

В тексте обращения говорится, что у людей просто нет денег платить еще больше. Также автор прогнозирует, что новый скачек тарифов может вывести людей на протест.

«Добрый день, хотел бы обратить ваше внимание на то что бы людям, украинцам, жителям нашей большой страны которым и так тяжело не повышали тарифы на электроэнергию и остальные тарифы. Ми ещё не вышли с ""карантина"" а нас уже опять хотят обокрасть, у людей нет денег платить, имейте совесть, хотя какая совесть. Если вы не хотите чтобы люди опять обозлились и не вышли на улицу. Прошу вас Владимир Александрович сделать хоть что-нибудь для вашего народа», - говорится в тексте петиции.

На момент написания новости петицию подписал 151 человек. Чтобы обращение попало на рассмотрение к президенту, оно должно собрать 25 тысяч подписей. Для этого еще есть 91 день.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцам хотят взвинтить тарифы на электроэнергию.

Если сейчас простые бытовые потребители за первые 100 кВт/ч платят по 90 копеек за каждый киловатт, то в будущем тарифы могут взлететь почти в два раза.

Так, член НКРЭКУ Дмитрий Коваленко во время заседания профильного комитета Рады предложил отменить с 1 января 2020 года льготный тариф для населения на первые 100 кВт-ч электроэнергии для решения проблем с "зеленым".

Напомним, оплата коммуналки по телефону: Кабмин уточнил детали, как воспользоваться услугой.

Как сообщала Politeka, новая неприятность ждет украинцев уже с апреля: что будет с платежками и сколько заставят заплатить.

Также Politeka писала, что украинцам рассказали, за что можно не платить на карантине: "Повезет лишь тем, кто...".