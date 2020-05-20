Не все звезды обладают идеальной голливудской внешностью. Довольно часто у знаменитостей есть серьезные изъяны. Одни избавляются от них при помощи пластики и косметологии, а другие принимают себя такими, какие они есть

Politeka.net вспомнила звезд, которые смогли полюбить несовершенства своей внешности и превратить их в свои достоинства.

Бывшая жена Джонни Деппа, модель и актриса Ванесса Паради имеет большую щербину между зубами. Обычно этот дефект исправляют при помощи стоматологов. Например, Алла Пугачева от нее избавилась. Но Паради сделала ее своей фишкой. Кстати, во многих африканских странах щербина является признаком красоты. Девушки делают ее специально.

Звезда «Игры престолов», актриса Эмилия Кларк – обладательница густых и очень подвижных бровей, над которыми долгое время насмехались в сети. По словам актрисы, в детстве ее часто дразнили из-за этой особенности. Но сейчас это ее фишка.

Еще одна актриса «Игры престолов» Натали Дормер страдает от защемления лицевого нерва. Эту особенность она приобрела в результате родовой травмы. Именно из-за этого улыбка Натали асимметрична. На многих фото можно увидеть кривую усмешку звезды. Впрочем, ее необычная улыбка стала большим преимуществом для многих героинь, которых она воплотила в кино.

Российская актриса Елизавета Боярская в детстве получила серьезный шрам на всю щеку. Сейчас макияж позволяет этот шрам загримировать, но звезда не прячет его.

Светская львица Пэрис Хилтон, кстати, тоже имеет невидимый изъян во внешности. Ее особенный взгляд с прищуром – не образ, а результат синдрома «ленивого глаза». Из-за этого синдрома левый глаз красотки всегда полуприкрыт. Звезда часто прикрывает его волосами.

Напомним, что Елизавета Боярская ошеломила внешностью в свитере с дырками: "Я перестала бояться...".

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