Многие об этом даже не жалели

Знаменитости достаточно часто выбирают работу, а семье уделяют внимание по остаточному принципу. Нередко из-за карьеры они отказываются от своих детей, отправляя их на воспитание к родственникам или вовсе прерывая общение с отпрысками

Politeka.net вспомнила известных звезд, которые отказались от своих детей.

Александр Цекало полностью прервал общение со своей дочкой Евой, которая родилась в союзе с Лолитой Милявской. Девочку, у которой были особенности развития, воспитывала мать Лолиты.

Российская актриса Любовь Полищук, известная по роли мамы в сериале «Моя прекрасная няня», отдала сына Алексея Макарова в интернат, потому что не успевала заниматься его воспитанием из-за плотного рабочего графика. Сегодня Макаров известный актер. Он признавался, что в детстве думал, что так живут все.

Легендарная актриса Бриджит Бордо хотела избавиться от ребенка, но на тот момент во Франции были запрещены аборты. Актрисе пришлось выйти замуж за отца ребенка, актера Жака Шарье. Когда ее сыну Николя было 2 года, она развелась с мужем и оставила сына жить с ним. До глубокой старости актриса так и не смогла наладить отношения с сыном.

Певица Маша Распутина отдала свою первую дочку Лидию на воспитание родителей. В 16 лет у девочки были проблемы с психикой. Распутина не придумала ничего лучше, как положить ее в лечебницу. Позже они помирились

Единственная дочь Людмилы Гурченко долгое время жила у бабушки. С матерью девочка не могла найти общий язык. Конфликты начались еще в школьные годы. Уже во взрослом возрасте женщины рассорились из-за квартиры в Москве и перестали общаться.

Звезда телепередачи «Городок» Юрий Стоянов перестал общаться со своими сыновьями от первого брака, когда ушел из семьи к новой возлюбленной.

Напомним, что Гурченко достали с того света, жуткие кадры облетели сеть: «Как живая!».

Как сообщала Politeka, новая теща Цекало поразила сходством с его экс-супругой Милявской, фото.

Также Politeka писала, что решивших потревожить покойную Гурченко ждет страшная расплата: "Начнет преследовать тех, кто беспокоит".