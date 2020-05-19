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Долар обвалився до мінімуму, гривня несподівано отримала шанс: НБУ поновив курс валют

Курс американської валюти пробиває чергове "дно".

Про це йдеться у свіжому курсі валют, який був опублікований Національним банком України.

Так, державний регулятор у черговий раз вирішив опустити курс долара.

Згідно свіжому курсом валют на 19 травня, НБУ опустив курс долара до мінімуму за два останніх місяці, зміцнивши гривню на 6 копійок.

В останній раз курс був нижче 17 березня - 26,5249 гривень за один американський долар. Після цього курс злетів вище 28 гривень, а з початку квітня плавно опускається.

Правила проведення ЗНО та роботи дитячих садків різко змінилися: "Можуть не допустити, якщо..."

Стало відомо, при яких умовах в Україні проведуть ЗНО. Про це повідомила прес-служба МОЗ.

Як підкреслили у відомстві, абітурієнтів будуть допускати до здачі ЗНО після проведення температурного скринінгу і за умови надягання маски.

Також МОЗ запропонував умови роботи дитсадків на час карантину. Відомство рекомендує перед початком роботи всім працівникам без винятку вимірювати температуру. Якщо вона понад 37,2 градуси, вихователь до роботи не допускається.

У дітей температуру будуть перевіряти кожні 4 години, а ранковий прийом дитини проводить вихователь групи поза будівлі садочка. Очікування на території установи повинні обмежити, а батьки зобов'язані мати маску/респіратор.

Зеленський вразив новим рішенням про запуск транспорту в Україні: «Якщо вже вирішили відкривати, то…»

Президент Володимир Зеленський пропонує дозволити місцевій владі запускати громадський транспорт в рамках ослаблення карантину.

Про це йдеться на сайті президента.

"Якщо вже вирішили відкривати транспорт, то треба дозволяти місцевій владі відкривати його там, де вони бачать можливість забезпечення безпеки. Люди виходять на роботу, і їм треба дати можливість добиратися. Головне - пам'ятати про безпеку", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, киян попередили про підвищення цін на проїзд у маршрутках до 32 грн: "Потрібно повернути гроші".

Як повідомляла Politeka, Кличко ошелешив киян рішенням з карантину: "Оплатіть громадяни"

Також Politeka писала, що у Києві запустили потяги метро, з'явилося відео з підземки.