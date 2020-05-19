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Доллар обвалился до минимума, гривна неожиданно получила шанс: НБУ обновил курс валют

Курс американской валюты пробивает очередное "дно".

Об этом говорится в свежем курсе валют, который был опубликован Национальным банком Украины.

Так, государственный регулятор в очередной раз решил опустить курс доллара.

Согласно свежему курсу валют на 19 мая, НБУ опустил курс доллара до минимума за два последних месяца, укрепив гривну на 6 копеек.

В последний раз курс был ниже 17 марта - 26,5249 гривен за один американский доллар. После этого курс взлетел выше 28 гривен, а с начала апреля плавно опускается.

Правила проведения ВНО и работы детских садиков резко изменились: "Могут не допустить, если..."

Стало известно, при каких условиях в Украине проведут ВНО. Об этом сообщила пресс-служба МОЗ.

Как подчеркнули в ведомстве, абитуриентов будут допускать к сдаче ВНО после проведения температурного скрининга и при условии надевания маски.

Также МОЗ предложил условия работы детсадов на время карантина. Ведомство рекомендует перед началом работы всем сотрудникам без исключения измерять температуру. Если она свыше 37,2 градуса, воспитатель к работе не допускается.

У детей температуру будут проверять каждые 4 часа, а утренний прием ребенка проводит воспитатель группы вне здания садика. Ожидание на территории учреждения должны ограничить, а родители обязаны иметь маску/респиратор.

Зеленский поразил новым решением о запуске транспорта в Украине: «Если уж решили открывать, то…»

Президент Владимир Зеленский предлагает разрешить местным властям запускать общественный транспорт в рамках ослабление карантина.

Об этом говорится на сайте президента.

"Если уж решили открывать транспорт, то надо позволять местным властям открывать его там, где они видят возможность обеспечения безопасности. Люди выходят на работу, и им надо дать возможность добираться. Главное - помнить о безопасности", - заявил Зеленский.

Напомним, киевлян предупредили о повышении цен на проезд в маршрутках до 32 грн: "Нужно вернуть деньги".

Как сообщала Politeka, Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане"

Также Politeka писала, что в Киеве запустили поезда метро, появилось видео из подземки.