36-річний український актор і комік Юрій Ткач, зірка "Квартал 95" потішив мережу новою витівкою

Як передає Politeka.net, артист опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео з сенсаційною заявою (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Змінив дружину))) Як вам такий варіант?)))", - повідомив Юрій в підписі.

Перебуваючи на вулиці, гуморист постав в яскраво-жовтій вишиванці. Після слів "короче, був сьогодні на базарі і взяв собі нову дружину", Юрій показав розкішну блондинку.

"Трохи не звик ще...", - додав артист, вихваляючись красунею.

Примітно, що "новою дружиною" виявилася його дружина Вікторія. Таким вчинком Юрій зробив коханій комплімент - як і весна, дівчина просто розцвіла.

"Трохи відмиєш і буде як старенька", - іронічно відповіла Вікторія, натякаючи, що під шаром косметики - Юрій "знайде" колишню дружину.

Користувачі оцінили жарт, залишивши безліч коментарів за лічені хвилини.

"Вдома перевір, якщо не підійде, сходи поміняй на іншу"

"А чим стара дружина вже не підходить?😹 Але вони у тебе🔥"

"Молодці! Завжди на позитиві😍😂"

"Шикарна жінка!"

"Вона божественна завжди!😍"

"Дуже красивий макіяж😍😍💕"

Раніше ми повідомляли, Ткач розчулив мережу сімейним фото на природі. Артист постав разом з дружиною і дочкою Єлизаветою. Юрій обіймав своїх дівчаток, всі посміхалися і виглядали щасливо.

"Хай кожен день у вашій родині, буде незабутнім святом)))", - написав артист.

"З днем сім'ї!", "Ви дуже милі❤️❤️❤️", "Бажаю Вашій родині здоров'я, сімейного благополуччя, любові і щастя 💕💕💕💕 ", "Вай😍", "Юра! У Вас дуже гарна, міцна СІМ'Я!", - писали їм у відповідь в коментарях.

Нагадаємо, Юрій Ткач із «Квартал 95» похвалився талантом підросла доньки.

Як повідомляла Politeka, роздягнений Юрій Ткач із "Квартал 95" ошелешив постільною фото з дружиною: "Навіщо виставляти таке?"