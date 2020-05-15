Звезда студии "Квартал 95" Юрий Ткач похвастался женой и дочерью
15 мая страны отмечают Международный день семью, в честь чего артист опубликовал снимок с пожеланием, сообщает Politeka.net.
Артист предстал вместе с женой, Викторией, и дочерью Елизаветой. Семья предстала на улице в ярких весенних куртках.
Юрий Ткач обнимал жену и дочь, все улыбались и выглядели счастливо.
"Пусть каждый день в вашей семье, будет незабываемым праздником)))", - написал артист.
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Всего за пять минут пост собрал почти 4000 лайков и много комментариев.
"С днём семьи!", "Вы очень милые❤️❤️❤️", "В - Ватрушка?", "Желаю Вашей семье здоровья, семейного благополучия, любви и счастья 💕💕💕💕 ", "Вай😍", "Юра! У Вас очень хорошая,крепкая СЕМЬЯ! Ну а дочурка просто супер!", "Очень нравится ваша семья. Вы всегда вместе", "Какие
Гарнюни !!! 👪💞😍", "Вы такие милые", "Вы классные", "Вау, которые вы красивые 😍😍😍😍😘❤️🔥💥" , "Очень милые. 😻 Ждем от вас лайк ❤️", - написали пользователи сети.
Напомним, Юрий Ткач поделился видео с Лизой, когда они сидели в машине, закрывая лица масками. Однако в какой-то момент папа с дочкой решают снять их, при этом демонстрируя зрителям намеренно перекошенные недовольные лица.
При этом Ткач недовольно фыркает, а его дочь смешно повторяет движения.
Ранее сообщалось, что Юрий Ткач опубликовал трогательный снимок с маленькой дочерью.
Вероятно, шоумен был вынужден выйти из самоизоляции, поскольку на обоих также видны защитные шлемы, необходимые при выходе на улицу в условиях карантина.
Напомним, Юрий Ткач из «Квартал 95» похвастался талантом подросшей дочери.
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