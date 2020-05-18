25-річна українська актриса і гумористка, зірка "Квартал 95" Лера Товстолес порадувала шанувальників стильним образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, зробленим в звукозаписній студії.

Лера постала в зухвалому топі білого кольору, поверх якого натягнула ще один, але вже прозорий, а також штанях соковитого синього відтінку. Погляд чіпляють її "осина" талія і пружні округлості.

У волосся Лера вплела синю стрічку і одягла на голову навушники. Судячи з серйозного виразу обличчя, дівчина на щось образилася або просто задумалася.

"Я йоу 👋😝", - лаконічно підписала фото Товстолес.

Користувачі встигли поставити сотні лайків і залишити декілька коментарів.

"Оу😍💥"

"Кльова❤️"

"Яка талія"

"Образа образлива!" - назва фото. Майже всі трикутники на стінах підрахувала і збили..."

Раніше ми повідомляли, Лера влаштувала дикий тверк, збираючись на роботу. Гумористка не змогла стримати радості, що нарешті вийшла з карантину. У білому топі, чорних вузьких шортиках до колін, такого ж кольору піджаку і червоних шпильках Лера ефектно з'явилася з гардеробної, задерши ногу. Потім вона повисла на дверях, зігнулася вдвічі і станцювала тверк.

"Сьогодні мій перший офіційний робочий день після карантину) Всім бажаю продуктивних днів і не забувати, що карантин ще триває, так що граємо за правилами, але радіємо ослаблениям 🥂⛵️", - написала Товстолес.

"Ну божевільна... І...красива!"; "Як я тебе розумію, я так само в магазин збираюся 😂👌🏻"; "Тверк👏🏻", - зааплодували їй в коментарях.

Нагадаємо, зірка "Квартал 95" без штанів посвітила ідеальним тілом в зухвалих позах.

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