Певица Лолита Милявская впервые рассказал о своем новом возлюбленном

Звезда призналась, что очень уважает то, чем ее мужчина занимается. "От него многое зависит", – заявила она.

Лолита отметила, что сейчас не может видеться со своим избранником из-за карантина. Однако они много общаются по телефону.

"Когда есть возможность, мы вместе, конечно", – уточнила артистка.

При этом она отметила, что не хочет переезжать к возлюбленному.

"Я просто очень люблю свою квартиру. Я люблю свое проживание у себя. Он тоже человек самодостаточный, поэтому мы просто устраиваем посиделки друг у друга", – отметила певица.

Не торопится Лолита и с замужеством.

"Знаете, свобода – это очень здорово. Семья – это все-таки обязательства. Вставать у плиты – чтобы я? Нет уж", – подчеркнула певица.

Имя своего возлюбленного Лолита так и не назвала.

Напомним, Лолита Милявская 30 мая официально развелась с пятым мужеммужем Дмитрием Ивановым. Бракоразводный процесс длился почти год, в результате певица отказалась от всех претензий в отношении мужа. А вот экс-супруг готовит новые иски в суд.

Есть мнение, что Иванов просто использует развод с Лолитой, как способ заработать.

Напомним, певица Лолита высказалась об оккупированном Донбассе: "Они назад в Украину не хотят".

Как сообщала Politeka, скандальная Лолита пустилась во все тяжкие, заговорив о случайных связях: "Мне все равно..."