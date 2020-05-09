Даже в разгар карантина звезды сумели воспользоваться услугами хирургов

Несмотря на режим самоизоляции, знаменитости позволяют себе то, о чем некоторые только мечтают, пишет Politeka.net.

Певица Лолита сейчас показывает в своем Инстаграм то, как ухаживает за собой. Артистка делает маски, а также сделала сама себе стрижку. В перед этим звезда показала, что проводит время в профильной клинике.

Позже в гостях у Ивана Урганта Лолита рассказала, что сделала пластику век. Как отметила артистка, у нее были синяки и отеки, но благо сейчас самоизоляция и она не дает концерты.

Пластику сделала певица Надежда Бабкина, которая переболела китайским вирусом, а также, вероятно, сделала пластическую операцию.

Сейчас ее кожа ровная, овал четкий, скулы выделенные, поэтому пользователи сети не поверили в болезнь и были уверены, что звезда прикрывалась ею лишь для скрытия операции.

К слову, Бабкина делала круговую подтяжку и в прошлом году.

Экс-супруга рэпера Гуфа, Айза, не скрывает, что сделала операцию. Звезда публикует "проблемные" фото. Операция, которую сделала Айза, называется «эндоскопическая подтяжка верхней трети лица», она же подтяжка бровей, она же «лисий взгляд». Заодно она сделала липофилинг век и не скрывает синяки.

Певец Митя Фомин недавно сделал безоперационный лифтинг, который визуально не оставляет никаких следов. Обещали, что эффект будет через три месяца.

Также пластику сделала сестра умершей певицы Жанны Фриске, Наталья.

Ранее сообщалось, что Лолита резко высказалась о ситуации, когда люди пытаются казаться счастливыми на карантине.

Милявская рассказала, как ей позвонил один из телеканалов и предложил сделать на камеру то, чего еще не было.

Напомним, Лолита внезапно вспомнила о своих корнях и запела на украинском: "Ого, невероятно!"

Как сообщала Politeka, скандальная Лолита накинулась на россиян из-за эпидемии, слов не подбирала: «Больные люди».

Также Politeka писала, как Лолита, Тарзан и другие звезды сходят с ума на карантине: бильярд, "клубничка" и дьявольские обряды.