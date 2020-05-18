21-річна українська актриса і модель Єлизавета Василенко, яка стала мегапопулярною після серіалу "Школа", повеселилася в променях сонця, насолоджуючись цукеркою на паличці

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в кокетливому образі. Єлизавета спустила кофту з одного плеча, блиснувши пружними принадами і бретеллю від ліфчика.

Юне дарування пограла на камеру з яскраво-синім льодяником. Дівчина тримала цукерку за паличку і при цьому пустотливо "стріляла очима" в об'єктив. Для більшого ефекту гаряча блондинка висунула язичок і доторкнулася ло льодяника.

Єлизавета проанонсувала черговий конкурс-"розвагу" для своїх фанатів, тепло написавши в кінці: "Цілую ваші носики♥️ Дуже приємно робити приємно вам!"

За годину пост лайкнули понад півсотні тисяч осіб, засипавши актрису компліментами.

"Богиняяяя♥️"

"найкрасивіша😍"

"Красуня💜"

"Ну дуже мила 😻"

"Сонечко просто😍"

"Як ти так фотки редагуєш???😍"

"Ух ти🙃"

"Ахахха, Ліза, яка після карантину побачила чупа-чупс, була шокована і вирішила з ним заселфітися😂"

Раніше ми повідомляли, Василенко потрясла атмосферним знімком, зробленим на заході. У променях сонця Єлизавета тримала в руках м'яку іграшку і мило посміхалася. Хвилясте волосся розсипалося в неї на плечах. Ніжний макіяж з незмінними чорними стрілками доповнили романтичний образ.

«Найкраща дівчинка», «Як можна бути настільки ідеальною?», «Янголятко», «Гарна», «Найкраща, шалено красива», - писали в коментарях її шанувальники.

Нагадаємо, що Єлизавета Василенко влаштувала спекотні танці, посвітивши принадами на камеру: «Бомба».

Як повідомляла Politeka, Єлизавета Василенко блиснула формами в одній білизні: «Бомбезний».