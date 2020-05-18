Екс-учасниця жіночого тріо «ВІА-Гра» Ольга Романовська поділилася яскравим домашнім знімком

Фото забута зірка опублікувала у себе в Instagram, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в короткі шорти і білу футболку. Під неї красуня не стала надягати білизну. Романовська кокетливо задерла футболку, оголивши найсмачніші місця. Її плоский животик заворожив шанувальників. Варто відзначити, що під час ВІА Гри Романовська була брюнеткою. Зараз же у неї біле волосся.

Артистка зізналася, що не любить Instagram, тому так рідко публікує фотографії. За її словами, їй незрозумілі люди, які на все готові заради лайків. Вона розкритикувала челлендж з подушкою, заявивши, що людям нема чим зайнятися. Зірка порадила своїм підписникам зробити пару живих фото для нащадків і для стіни, а не для соцмереж.

За день пост красуні зібрав майже 5 тисяч лайків. У коментарях почали сперечатися з приводу її кольору волосся.

«Да Оль... Блонд це реально не твоє, і не моє», «Нічого собі малишка», «Я Вас не впізнав спершу, поки не прочитав ім'я. Такий колір волосся кльово виглядає. Зовсім інший стиль», «Як завжди неперевершена», «Фігура вогонь», «Блонд зовсім не ваш колір», - пишуть користувачі мережі.

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