Экс-солистка женского трио «ВИА Гра» Ольга Романовская поделилась ярким домашним снимком

Фото позабытая звезда опубликовала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Девушка была одета в короткие шортики и белую футболку. Под нее красотка не стала надевать белье. Романовская кокетливо задрала футболку, оголив самые вкусные места. Ее плоский животик заворожил поклонников. Стоит отметить, что во время ВИА Гры Романовская была брюнеткой. Сейчас же у нее белые волосы.

Артистка призналась, что не любит Инстаграм, поэтому так редко публикует фотографии. По ее словам, ей непонятны люди, которые на все готовы ради лайков. Она раскритиковала челлендж с подушкой, заявив, что людям не чем заняться. Звезда посоветовала своим подписчикам сделать пару живых фото для потомков и для стены, а не для соцсетей.

За день пост красотки собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях стали спорить по поводу ее цвета волос.

«Да Оль... Блонд это реально не твоё, как и не моё», «Ничего себе малышка», «Я Вас не узнал сперва, пока не прочитал имя. Такой цвет волос клёво смотрится. Совсем другой стиль», «Как всегда неотразима», «Фигура огонь», «Блонд совсем не ваш цвет», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Мейхер без лифчика показала, за что ее взяли в "ВИА Гру": "А у вас талант, милочка".

Как сообщала Politeka, Мейхер, Димопулос, Меганская и другие брюнетки из ВИА Гры засветили лишнее в откровенных нарядах: фото роковых красоток.

Также Politeka писала, что красотка из «ВИА Гры» сделала признание: «Бока жирные, целлюлит».