НБУ різко змінив курс валют, долар і євро синхронно летять на дно: чого чекати в обмінниках

Курс валют в Україні 18 травня почне наступ, долара і євро доведеться рятуватися цим втечею.

За даними НБУ, долар буде торгуватися за 26,638 гривень (-0,0412). У минулий робочий день «вічнозелений» торгувався за 26,6792 грн.

Курс євро також чекає обвал, хоча і не такий критичний: 28,7677 гривень (-0,0192). До цього він продавався по 28,7869 грн.

А ось за десять російських рублів сьогодні попросять 3,5957 гривень.

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Українські чиновники заявили, що у зв'язку з продовженням карантину, держава бере на себе додаткові зобов'язання щодо витрат громадян

Так, за словами виконуючої обов'язки директора ФССУ Тетяни Михайленко, забезпечувати фінансами будуть лише тих, від кого надійшла сплата єдиного внеску. Будуть покриватися наступні витрати:

– витрати на забезпечення постраждалих на виробництві лікарськими засобами та виробами медичного призначення;

– відходи і додаткове харчування;

– виплати одноразової допомоги.

Разом з тим, планується ввести повернення коштів підприємствам, які були витрачені на ліки або медичні вироби після закінчення карантину.

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У ЗМІ з'явилася інформація про те, що міські перевізники і власники міжміських автобусів вже заявляють: підвищення вартості через карантинних обмежень не минути.

За прогнозами, менше 10 грн з людини, там де раніше було 7 грн, зробити не вийде.

При цьому інші столичні маршрутники повідомили, що ціни виростуть мінімум до 15 гривень, а на довгих маршрутах – до 20 грн.

Що стосується міжміських перевізників, то великі автопідприємства поки відмовчуються, а от приватники вже прикидають ціну.

«У мене два Mercedes Sprinter, в кожному 18 місць. Раніше возили з напарником кожен день людей в Київ і назад. За карантинним нормам тепер можу взяти максимум 12 пасажирів, кожен буде сидіти окремо. Навскидку – проїзд подорожчає в 1,5 рази, зі 100 до 150 грн з людини", - розповів один з приватних підприємців.

Нагадаємо, карантин в Україні можуть продовжити до вересня, в Раді розкрили деталі.

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