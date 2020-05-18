НБУ резко изменил курс валют, доллар и евро синхронно летят на дно: чего ждать в обменниках

Курс валют в Украине 18 мая начнет наступление, доллару и евро придется спасаться настоящим бегством.

По данным НБУ, доллар будет торговаться по 26,638 гривен (-0,0412). В прошлый рабочий день «вечнозеленый» торговался по 26,6792 грн.

Курс евро также ждет обвал, хотя и не такой критический: 28,7677 гривен (-0,0192). До этого он продавался по 28,7869 грн.

А вот за десять российских рублей сегодня попросят 3,5957 гривен.

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Украинские чиновники заявили, что в связи с продлением карантина, государство берет на себя дополнительные обязательство по расходам граждан

Так, по словам исполняющей обязанности директора ФССУ Татьяны Михайленко, обеспечивать финансами будут лишь тех, от кого поступила уплата единого взноса. Будут покрываться следующие расходы:

– расходы на обеспечение пострадавших на производстве лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения;

– уходы и дополнительное питание;

– выплаты единовременных пособий.

Вместе с тем, планируется ввести возврат средств предприятиям, которые были потрачены на лекарства или медицинские изделия после окончания карантина.

Запуск транспорта в Украине: цены на проезд резко взлетят, раскрыты новые суммы

В СМИ появилась информация о том, что городские маршруточники и владельцы междугородних автобусов уже заявляют: повышения стоимости из-за карантинных ограничений не миновать.

По прогнозам, меньше 10 грн с человека, там где раньше было 7 грн, сделать не получится.

При этом другие столичные маршруточники сообщили, что цены вырастут минимум до 15 гривен, а на длинных маршрутах – до 20 грн.

Что касается междугородних перевозчиков, то крупные автопредприятия пока отмалчиваются, а вот частники уже прикидывают цену.

«У меня два Mercedes Sprinter, в каждом 18 мест. Раньше возили с напарником каждый день людей в Киев и обратно. По карантинным нормам теперь могу взять максимум 12 пассажиров, каждый будет сидеть отдельно. Навскидку – проезд подорожает в 1,5 раза, со 100 до 150 грн с человека", - рассказал один их частных предпринимателей.

Напомним, карантин в Украине могут продлить до сентября, в Раде раскрыли детали.

Как сообщала Politeka, "Укрзализныця" запускает поезда: куда смогут ездить украинцы, важное уточнение.

Также Politeka писала, что власть ошарашила украинцев решением по транспорту.