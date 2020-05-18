Как они выглядят спустя 10 и 20 лет

В сети показали, как изменились 10 самых известных кинопар Голливуда

Фотоподборку показал лайф-стал портал Woman’s Day в социальной сети Инстаграм, передает Politeka.net.

Культовый фильм «Красотка» с великолепной Джулией Робертс и Ричардом Гиром в главных ролях.

Картина вышла на экраны в далёком 1990 году, однако спустя годы ее пересматривают миллионы людей по всему миру.

Еще один не менее нашумевшим фильм «Основной инстинкт» с участием Шерон Стоун и Майклом Дугласом. Этот эротический триллер появился на экранах в 1992 году, но до сих пор будоражит фантазию людей.

Легендарный фильм –катастрофа «Титаник». В главных ролях выступал известный красавчик Леонардо Дикаприо и очаровательная Кейт Уинслет.

«Девять с половиной недель» художественный фильм в жанре мелодрамы. В нем снялись харизматичные Мики Рурк и Ким Бейсингер.

«Квартира», - грустный, чувственный и невероятно трагический фильм о невозможной любви двух одиноких людей. В главных ролях - потрясающая Моника Беллучи, которую называют эталоном женской красоты и ее супруг, теперь уже бывший, Венсан Кассель.

Мистическая драма «Адвокат дьявола» вышла на экраны в 1997 году. Главными актерами стали Шарлиз Терон и Киану Ривз.

Нашумевший фильм и сериал "Секс в большом городе". Пару известной голливудской актрисе Саре Джессике Паркер составил актер Крис Нот. Фанаты отметили, что спустя годы актриса выглядит сильно постаревшей, всё потому что она противница хирургического вмешательства.

Художественный фильм «Город ангелов» с Мег Райан и Николасом Кейджем в основных ролях.

Мелодрама «Френки и Джонни», которая вышла на экраны в 1991 году. В картине сыграли такие мировые знаменитости, как Мишель Пфайффер и Аль Пачино.

После фильма «Отчаянные» мексиканка Сальма Хайек стала известной актрисой. Компанию ей в этом фильме составил испанский актер Антонио Бандерас.

«Стареют только мужики», «Мои любимые актеры, сейчас уже нет таких харизматичных, какие то однодневки», - пишут люди.

Напомним, что полураздетую Джулию Робертс застукали на отдыхе: интимная деталь попала в кадр.

Как сообщала Politeka, Моника Беллуччи в прозрачном топе забыла о возрасте и поразила формами: "Боже, она шикарна".

Также Politeka сообщала, что легендарная Шэрон Стоун похвасталась идеальными формами в свои 62 года: топ ярких фото звезды.