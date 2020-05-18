Співачка Надія Мейхер-Грановська, яка раніше входила до групи «ВІА-Гра», постала перед шанувальниками у сукні без білизни

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Сиюминутное влечение», - коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що ан знімку Мейхер позує в жовтій сукні, з-під якого визирають значні обсяги зірки. На іншому знімку Мейхер позує з мокрим волоссям і пов'язкою на очі.

Незважаючи на красу співачки, шанувальники Мейхер були позбавлені можливості що-небудь сказати, адже кадрами зірка поділилася в Сторіс.

Як повідомлялося раніше, співачка і колишня учасниця групи «ВІА-Гра» Надія Мейхер блиснула принадами в пікантному вбранні.

На кадрі співачка постала в довгій чорній сукні, яка підкреслила її значні форми. Зайнявши грайливу позу, співачка продемонструвала оголені плечі і, судячи з фото, співачка не одягла бюстгальтер.

Крім того, вона поділилася з шанувальниками своїм новим віршем. Може, саме завдяки цьому таланту вона в свій час блищала у складі групи "ВІА Гра".

В коментарях під постом шанувальники оцінили не тільки її спокусливі вигини, але і глибину душі.

"Краса зачаровує, і я не перестаю дивуватися, як така приваблива зовнішність поєднується з не менш красивою душею", "Богиня", "Ви дуже гарна дівчина", "Класний вірш!!! Мені справді дуже сподобався! Супер!!! А у вас талант дорогенька", - писали під постом Мейхер.

Нагадаємо, 38-річна Надія Мейхер вперше показала свого юного коханого.

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