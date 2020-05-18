Супермодель Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників і блиснула бездоганним тілом в крихітній білизні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Нова колекція для вас та ваших улюблених (чекайте Коломбо в самому кінці)», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Ратаковскі позує в крихітному білизну власного бренду, граючись з ним на камеру. В останній момент в кадр потрапляє її собака Коломбо. Шанувальники моделі були в захваті від ідеальних вигинів кумира.

«Хороша, чертовка», «Божественне тіло!», «Коломбо весь вигляд зіпсував», «так божественно красива – у мене аж комок в горлі», «краса», «вау, неймовірна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, Емілі Ратаковскі, яка регулярно радує шанувальників новинками свого бренду Inamorata, готова представити чергову лінію. В цей раз фанатів чекають яскраві комплекти жіночого і чоловічого одягу. У жіночій лінії представлені - купальники на зав'язках і широкі шорти, а в чоловічій - шорти і футболки.

Образ так припав до душі знаменитої моделі, що вона сама вирішила його приміряти, а також дала своєму чоловікові приміряти чоловічий комплект.

Кілька годин тому дівчина «пустила» передплатників в їх з Себастьяном будинок. На фото дружини позують у власному дворі.

Нагадаємо, Ратаковскі похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».