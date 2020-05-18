Супермодель Эмили Ратаковски порадовала поклонников и сверкнула безупречным телом в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Новая коллекция для вас и ваших любимых (ждите Коломбо в самом конце)», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Ратаковски позирует в крохотном белье собственного бренда, играясь с ним на камеру. В последний момент в кадр попадает ее собака Коломбо. Поклонники модели были в восторге от идеальных изгибов кумира.

«Хороша, чертовка», «Божественное тело!», «Коломбо весь вид испортил», «так божественно красива – у меня аж комок в горле», «загляденье», «вау, невероятная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, Эмили Ратаковски, которая регулярно радует поклонников новинками своего бренда Inamorata, готова представить очередную линию. В этот раз фанатов ждут яркие комплекты женской и мужской одежды. В женской линии представлены - купальники на завязках и широкие шорты, а в мужской - шорты и футболки.

Образ так пришелся по душе знаменитой модели, что она сама решила его примерить, а также дала своему мужу примерить мужской комплект.

Несколько часов назад девушка «пустила» подписчиков в их с Себастьяном дом. На фото супруги позируют в собственном дворе.

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».