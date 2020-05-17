Модель и актриса Эмили Ратаковски порадовала поклонников новым пикантным фото
Как передает Politeka.net, снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Эмили Ратаковски стала настоящей звездой соцсетей благодаря своим невероятно горячим формам и фото, на которых она демонстрирует их во всех красе. Подобные кадры вовсе не надоедают ее подписчикам, ведь каждый раз они вызывают настоящий ажиотаж в сети.
На этот раз модель очаровала снимком с морского берега. Эмили присела на шезлонге, продемонстрировав свое идеальное тело. Облачилась модель в купальник, из которого так хотят выпрыгнуть ее загорелые прелести. К сожалению, все что было ниже - скрыли высокие черные лосины.
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Но ее поклонники не сильно расстроились, так как все же смогли полюбоваться неземной красотой своей любимицы.
Ранее Эмили опубликовала фото, на котором была запечатлена с идеальной загорелой кожей и распущенными волосами выглядела довольно по-домашнему и просто.
За ее плечами можно заметить ремешок от небольшой сумочки, а в качестве украшений звезда оставила лишь массивные сережки-кольца. По словам фанатов, девушка всегда выглядит, как "дикая кошечка".
Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».
Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».
Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».