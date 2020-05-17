Юна дочка Олі Полякова Марія вразила неймовірною красою під час відпочинку на природі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Ляляляляляля не знаю як фото підписати», - йдеться у підписі.

Уточнимо, що на опублікованих знімках дочка Полякової позує в чорній кофті з принтом вогню, розпустивши довгі волосся. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«Треба викликати пожежників», «чорт, так ти красуня», «вогонь», «бомбезний», «Якщо запалити вогонь любові він буде виглядати саме так», «Вогонь💙💛,гарнюня Машуня,справжня , гідна», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, юна дочка Олі Полякової поділилася загадковими знімками в купальнику.

15-річна Маша Полякова любить ділитися з передплатниками новими публікаціями на своїй сторінці в Instagram. Школярка опублікувала нові фото, на яких показала, як виглядає в купальнику.

На кадрах Маша позує в басейні в слитном червоному купальнику, який ідеально підкреслює її фігуру. Фотографії були зроблені пізно ввечері, тому обличчя дівчини підсвічують зовнішні світильник, додаючи знімків якусь загадковість.

Нагадаємо, Полякова публічно зчепилася з Лободою, спливли брудні деталі скандалу.

А ще Politeka писала, що Полякова в домашньому вигляді побешкетувала разом з Камінської.

Також Politeka повідомляла, що Полякова розкрила, що діється з українським шоу-бізнесом на карантині.