Юная дочь Оли Поляковой Мария поразила невероятной красотой во время отдыха на природе
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Ляляляляляля не знаю как фото подписать», - говорится в подписи.
Уточним, что на опубликованных снимках дочь Поляковой позирует в черной кофте с принтом огня, распустив длинные волосы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.
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«Надо вызывать пожарных», «черт, да ты красотка», «огонь», «бомбезная», «Если зажечь огонь любви он будет выглядеть именно так», «Огонь💙💛,гарнюня Машуня,настоящая , достойная», - пишут они.
Как сообщалось ранее, юная дочь Оли Поляковой поделилась загадочными снимками в купальнике.
15-летняя Маша Полякова любит делиться с подписчиками новыми публикациями на своей странице в Инстаграм. Школьница опубликовала новые фото, на которых показала, как выглядит в купальнике.
На кадрах Маша позирует в бассейне в слитном красном купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру. Фотографии были сделаны поздно вечером, поэтому лицо девушки подсвечивают внешние светильник, добавляя снимкам некую загадочность.
Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.
А еще Politeka писала, что Полякова в домашнем виде пошалила вместе с Каминской.
Также Politeka сообщала, что Полякова раскрыла, что творится с украинским шоу-бизнесом на карантине.