Юная дочь Оли Поляковой Мария поразила невероятной красотой во время отдыха на природе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Ляляляляляля не знаю как фото подписать», - говорится в подписи.

Уточним, что на опубликованных снимках дочь Поляковой позирует в черной кофте с принтом огня, распустив длинные волосы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Надо вызывать пожарных», «черт, да ты красотка», «огонь», «бомбезная», «Если зажечь огонь любви он будет выглядеть именно так», «Огонь💙💛,гарнюня Машуня,настоящая , достойная», - пишут они.

Как сообщалось ранее, юная дочь Оли Поляковой поделилась загадочными снимками в купальнике.

15-летняя Маша Полякова любит делиться с подписчиками новыми публикациями на своей странице в Инстаграм. Школьница опубликовала новые фото, на которых показала, как выглядит в купальнике.

На кадрах Маша позирует в бассейне в слитном красном купальнике, который идеально подчеркивает ее фигуру. Фотографии были сделаны поздно вечером, поэтому лицо девушки подсвечивают внешние светильник, добавляя снимкам некую загадочность.

Напомним, Полякова публично сцепилась с Лободой, всплыли грязные детали скандала.

А еще Politeka писала, что Полякова в домашнем виде пошалила вместе с Каминской.

Также Politeka сообщала, что Полякова раскрыла, что творится с украинским шоу-бизнесом на карантине.