Судья проекта «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, чем занимается со своим супругом в спальне

Как пишет Politeka.net, знаменитость показала новую очень красивую фотографию, сделанную на фоне огромной белоснежной кровати.

На снимке прима-балерина Екатерина Кухар и ее супруг премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов запечатлены в танце.

Екатерина в пуантах и белом пеньюаре, а ее супруг в бриджах и с голым торсом подняли ноги и застыли в танцевальной позе.

«Шёл 65 день...... Нам всё кажется, что это какой-то страшный сон, от которого мы все должны проснуться.

Отматывая время назад и анализируя что происходит inside of us, можно сделать выводы, что все мы уже либо на пределе, либо смирились с неизбежностью», - написала Кухар.

Пользователи сети мгновенно отреагировали на фото Екатерины восторженными комментариями и посоветовали балерине написать роман по своим записям.

«Это просто невероятно красиво! Полёт», «Людские чувства, словно танец,

В движениях поет душа...И в плавных линиях изящных, Вдруг обнажаются сердца... 👍🌹😉🎭😀»,

«Записки балерини-новий роман))))))», «Вы очень красивые!!!», «Бесподобно!!!👏👏👏👏👏Не перестаю восхищаться Вашей парой, Катюша!!🔥🔥🔥🔥🔥Много огня!!!!»,- пишут люди.

Ранее мы сообщали, что Кухар из "Танцев со звездами" раздвинула ноги прямо на руках красавчика.

На фото Кухар позирует в балетной пачке. Ее в этот момент поднял на руки партнер по выступлению, одной рукой взяв за верхнюю часть ноги, а второй за талию. Екатерина подняла одну ноги выше головы артиста, а вторую загнула за его тело. Фото получилось очень интересным. Его выполнили в черно-белых тонах.

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