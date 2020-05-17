Знаменита модель Емілі Ратаковськи показала спокусливий кадр

Як повідомляє Politeka.net, Емілі Ратаковськи, яка регулярно радує шанувальників новинками свого бренду Inamorata, готова представити чергову лінію. Цього разу фанатів чекають яскраві комплекти жіночого і чоловічого одягу. У жіночій лінії представлені - купальники на зав'язках і широкі шорти, а в чоловічій - шорти і футболки.

Образ так припав до душі знаменитій моделі, що вона сама вирішила його приміряти, а також дала своєму чоловікові приміряти чоловічий комплект.

Кілька годин тому дівчина «пустила» підписників в їх з Себастьяном будинок. На фото подружжя позують у власному дворі.

Емілі стоїть поруч зі свої чоловіком Себастьяном. Незважаючи на те, що вони обидва одягнені (до речі, комфортний костюм на Емілі тільки підкреслив її знамениті форми), кадр вийшов досить відвертим. Завдяки йому модель в який раз показала, що карантин пішов тільки на користь їх відносинам.

Шанувальники засипали пару приємними словами, захоплюючись їх міцною парою, а також і красою Емілі. Також багато з них залишили для парочки смайлики з сердечками, адже від них важко відвести погляд.

"Солодка парочка😍", "Чоловічі моделі виглядають приголомшливо...❤️💕", "Люблю цей одяг на вас двох 🤩", "Аввв💘", "Це так професійно і романтично❣️", "Ви, хлопці, така гарна пара ️ ️ не можу дочекатися, щоб побачити ваших дітей. Чоловік схоже не проти фотосесій 😊", "О, мій бог", "Я чекав цього! Ти виглядаєш чудово", "Омг, я люблю вас, хлопці, ось це краса".

Нагадаємо, Ратаковскі похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

Також Politeka писала, що Емілі Ратаковскі повністю роздяглася і потрясла ідеальними формами: «ні краплі сорому».