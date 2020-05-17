Знаменитая модель Эмили Ратаковски показала соблазнительный кадр

Как сообщает Politeka.net, Эмили Ратаковски, которая регулярно радует поклонников новинками своего бренда Inamorata, готова представить очередную линию. В этот раз фанатов ждут яркие комплекты женской и мужской одежды. В женской линии представлены - купальники на завязках и широкие шорты, а в мужской - шорты и футболки.

Образ так пришелся по душе знаменитой модели, что она сама решила его примерить, а также дала своему мужу примерить мужской комплект.

Несколько часов назад девушка «пустила» подписчиков в их с Себастьяном дом. На фото супруги позируют в собственном дворе.

Эмили стоит рядом со своим мужем Себастьяном. Несмотря на то что они оба одеты (к слову, комфортный костюм на Эмили только подчеркнул ее знаменитые формы), кадр получился довольно откровенным. Благодаря ему модель в который показала, что карантин пошел только на пользу их отношениям.

Поклонники засыпали пару приятными словами, восхищаясь их крепкой парой, а также и красотой Эмили. Также многие оставили для парочки смайлики с сердечками, ведь от них трудно отвести взгляд.

"Сладкая парочка😍", "Мужские модели выглядят потрясающе...❤️💕", "Люблю эту одежду на вас двоих 🤩", "Aввв💘", "Это так профессионально и романтично❣️", "Вы, ребята, такая красивая пара ️ ️ не могу дождаться, чтобы увидеть ваших детей Муж похоже не против фотосессий😊", "О, мой бог", "Я ждал этого! Ты выглядишь великолепно", "Омг, я люблю вас, ребята. Вот это красота".

Напомним, Ратаковски похвасталась обнаженными формами на фото с любимым: «на его месте…».

Как сообщала Politeka, звездные дивы померялись фото в бикини: «горячо».

Также Politeka писала, что Эмили Ратаковски полностью разделась и потрясла идеальными формами: «ни капли стыда».