Модель і актриса Емілі Ратаковскі порадувала шанувальників новим пікантним фото

Як передає Politeka.net, знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Емілі Ратаковскі стала справжньою зіркою соцмереж завдяки своїм неймовірно гарячим форм і фото, на яких вона демонструє їх у всіх красі. Подібні кадри зовсім не набридають її передплатникам, адже кожен раз вони викликають справжній ажіотаж у мережі.

На цей раз модель зачарувала знімком з морського берега. Емілі присіла на шезлонгу, продемонструвавши своє ідеальне тіло. Одягалася модель в купальник, з якого так хочуть вистрибнути її засмаглі принади. На жаль, все, що було нижче - приховали високі чорні лосини.

Але її прихильники не сильно засмутилися, бо все ж змогли помилуватися неземною красою своєї улюблениці.



Раніше Емілі опублікувала фото, на якому була зображена з ідеальною засмаглою шкірою і розпущеним волоссям виглядала досить по-домашньому і просто.

За її плечима можна помітити ремінець від невеликої сумочки, а з прикрас зірка залишила лише масивні сережки-кільця. За словами фанатів, дівчина завжди виглядає, як "дика кішечка".



Нагадаємо, Ратаковскі похвалилася оголеними формами на фото з коханим: «на його місці…».

Як повідомляла Politeka, зоряні діви помірялися фото в бікіні: «гаряче».

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