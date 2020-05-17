Сонячна українська співачка Настя Каменських поділилася своїм щастям, показавши інтимне відео в компанії свого чоловіка Потапа

Як повідомляє Politeka.net, Каменських провела час на карантині цікаво і насичено – знімає влоги, проводить онлайн-тренування і щедро ділитися лайфаками. Співачка зізналася, що після послаблення карантину має намір з подвійним запалом приступити до роботи і вже зовсім скоро порадує шанувальників музичними новинками.

На цей раз вона показала у своєму блозі романтичну історію спогадів співачки, створену з архівних фото з Потапом, відео і великої любові (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

На створення такої відеороботи співачку схоже надихнули приємні спогади, які нахлинули при перегляді старих фото та відео на телефоні. Як виявилося, це не просто ролик, а шматочок з нового кліпу співачки на пісню "Спогади", яку вона написала на карантині.

У кліпі зібрані кадри з романтичних подорожей співачки з чоловіком, зберігати такі моменти не тільки в пам'яті, але і на фото, відео або в якихось сувенірах для неї дуже важливо, тому вона вирішила поділитися ними.

Сам кліп і трек доступний для перегляду на офіційному YouTube-каналі співачки, а також на всіх диджитальних майданчиках.



У коментарях користувачі мережі привітали співачку з мільонними переглядами кліпу, а також похвалили саму відеороботу виконавиці.

"Просто нереальна пісня😍 Одразу тепло на душі 🥰Обожнюю❤️", "Кліп відмінний", "Eeeee😍👏", "Умничка Анастасія! Дуже мила ,а головне справжня!", "Пісня, породілля чудові спогади!!!!❤️ Коли дивилася кліп, розплакалася".

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.

Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу