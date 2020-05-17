Сонячна українська співачка Настя Каменських поділилася своїм щастям, показавши інтимне відео в компанії свого чоловіка Потапа

Як повідомляє Politeka.net, Каменських провела час на карантині цікаво і насичено – знімає влоги, проводить онлайн-тренування і щедро ділитися лайфаками. Співачка зізналася, що після послаблення карантину має намір з подвійним запалом приступити до роботи і вже зовсім скоро порадує шанувальників музичними новинками.

На цей раз вона показала у своєму блозі романтичну історію спогадів співачки, створену з архівних фото з Потапом, відео і великої любові (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

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На створення такої відеороботи співачку схоже надихнули приємні спогади, які нахлинули при перегляді старих фото та відео на телефоні. Як виявилося, це не просто ролик, а шматочок з нового кліпу співачки на пісню "Спогади", яку вона написала на карантині.

У кліпі зібрані кадри з романтичних подорожей співачки з чоловіком, зберігати такі моменти не тільки в пам'яті, але і на фото, відео або в якихось сувенірах для неї дуже важливо, тому вона вирішила поділитися ними.

Сам кліп і трек доступний для перегляду на офіційному YouTube-каналі співачки, а також на всіх диджитальних майданчиках.

У коментарях користувачі мережі привітали співачку з мільонними переглядами кліпу, а також похвалили саму відеороботу виконавиці.

"Просто нереальна пісня😍 Одразу тепло на душі 🥰Обожнюю❤️", "Кліп відмінний", "Eeeee😍👏", "Умничка Анастасія! Дуже мила ,а головне справжня!", "Пісня, породілля чудові спогади!!!!❤️ Коли дивилася кліп, розплакалася".

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