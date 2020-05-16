Українська виконавиця Настя Каменських полонила шанувальників зворушливим зізнанням на адресу Потапа
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.
«Я закриваю очі. Я вирушаю туди. Де шумить океану чарівна бірюза. Де тоді мені сказав», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що це рядки з пісні співачки під назвою «Спогади». При цьому зірка опублікувала знімок, де вона з Потапом зворушливо позує на камеру на тлі моря. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.
У мережі показали сім'ю Дана Балана, Кароль просто світиться від щастя: "Вітаємо!"
Долар готує різкий зліт: важливе попередження про курс валют, названо цифри і терміни
Зарплати будуть рахувати по-новому, українців попередили, хто втратить гроші: "Оклад буде..."
Дно курсу долара, нові правила ПДР і важливі зміни для школярів – головне за ніч
«як же ви ідеально підходите друг другу, це просто жесть», «Вау, які класні», «найкрасивіші», «красотульки», «неймовірні», «Дуже запам'ятовуються рядки😍», «дуже круто», «Красиві, улюблені», «бомба просто», «вогонь!», - пишуть вони.
Як повідомлялося раніше, знаменита українська співачка Настя Каменських презентувала новий кліп "Спогади", отснятный разом з Потапом .
Так, знаменита українська артистка представила незвичайний кліп, створений з архівних кадрів відпочинку та спільного життя з Потапом. Під час карантину Настя вирішила створити спеціально такий зворушливий кліп, щоб максимально захистити себе від роботи в студії.
Прем'єра нової композиції та відеокліпу відбулася 15 травня на YouTube-каналі виконавиці. Автором пісні став чоловік Каменських – Олексій Потапенко.
Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.
Як повідомляла Politeka, Потап раскорячился в дивній позі, Каменських все зафільмувала.
Також Politeka писала, що розпусна Каменських влаштувала рольові ігри з Потапом, відео потрапило в мережу