Українська виконавиця Настя Каменських полонила шанувальників зворушливим зізнанням на адресу Потапа

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram зірки.

«Я закриваю очі. Я вирушаю туди. Де шумить океану чарівна бірюза. Де тоді мені сказав», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що це рядки з пісні співачки під назвою «Спогади». При цьому зірка опублікувала знімок, де вона з Потапом зворушливо позує на камеру на тлі моря. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її прихильників.

«як же ви ідеально підходите друг другу, це просто жесть», «Вау, які класні», «найкрасивіші», «красотульки», «неймовірні», «Дуже запам'ятовуються рядки😍», «дуже круто», «Красиві, улюблені», «бомба просто», «вогонь!», - пишуть вони.

Як повідомлялося раніше, знаменита українська співачка Настя Каменських презентувала новий кліп "Спогади", отснятный разом з Потапом .

Так, знаменита українська артистка представила незвичайний кліп, створений з архівних кадрів відпочинку та спільного життя з Потапом. Під час карантину Настя вирішила створити спеціально такий зворушливий кліп, щоб максимально захистити себе від роботи в студії.

Прем'єра нової композиції та відеокліпу відбулася 15 травня на YouTube-каналі виконавиці. Автором пісні став чоловік Каменських – Олексій Потапенко.

Нагадаємо, Каменських і Потап вразили кадрами з закулісся "Голоси", цього не покажуть по ТБ.

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